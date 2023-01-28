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2 часа назад

Wizards of the Coast не будет менять лицензию Dungeons & Dragons

Игромания.ру

Публикация обновлённой версии открытой лицензии (OGL) Dungeons & Dragons вызвала скандал вокруг издательства Wizards of the Coast. Больше всего изменениями были недовольны авторы контента: часть компаний, включая Paizo и Kobold Press, решила перейти на собственные лицензии. Объяснения, что всё делается на благо и для защиты авторов, не помогли. И компания пошла на попятную.

Wizards of the Coast не будет менять лицензию Dungeons & Dragons
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Исполнительный продюсер Dungeons & Dragons сообщил, что выпущенную Wizards of the Coast анкету заполнило около 15 тысяч человек.

И результаты показали, что:

  • 88% не хотят публиковать контент для настольных игр под лицензией OGL 1.2;
  • 90% для работы под OGL 1.2 пришлось бы изменить некоторые аспекты своего бизнеса;
  • 89% недовольны деавторизацией OGL 1.0a;
  • 86% недовольны проектом в отношении виртуальных настолок;
  • 62% довольны, что контент справочного документа по системам

(SRD) включен в лицензию Creative Commons, и большинство недовольных просит добавить больше такого СС-контента.

Результат очевиден: авторы хотят безотзывных лицензий OGL 1.0a и Creative Commons. Поэтому Wizards of the Coast возвращается к версии OGL 1.0a. Справочные документы SRD 5.1 уже опубликованы под лицензией Creative Commons, включая игромеханику D&D 5e. И всем авторам позволят выбирать, под какой лицензией они хотят работать.

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