Wizards of the Coast не будет менять лицензию Dungeons & Dragons

Публикация обновлённой версии открытой лицензии (OGL) Dungeons & Dragons вызвала скандал вокруг издательства Wizards of the Coast. Больше всего изменениями были недовольны авторы контента: часть компаний, включая Paizo и Kobold Press, решила перейти на собственные лицензии. Объяснения, что всё делается на благо и для защиты авторов, не помогли. И компания пошла на попятную.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Исполнительный продюсер Dungeons & Dragons сообщил, что выпущенную Wizards of the Coast анкету заполнило около 15 тысяч человек.

И результаты показали, что:

88% не хотят публиковать контент для настольных игр под лицензией OGL 1.2;

90% для работы под OGL 1.2 пришлось бы изменить некоторые аспекты своего бизнеса;

89% недовольны деавторизацией OGL 1.0a;

86% недовольны проектом в отношении виртуальных настолок;

62% довольны, что контент справочного документа по системам

(SRD) включен в лицензию Creative Commons, и большинство недовольных просит добавить больше такого СС-контента.