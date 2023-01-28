Wizards of the Coast не будет менять лицензию Dungeons & Dragons

Публикация обновлённой версии открытой лицензии (OGL) Dungeons & Dragons вызвала скандал вокруг издательства Wizards of the Coast. Больше всего изменениями были недовольны авторы контента: часть компаний, включая Paizo и Kobold Press, решила перейти на собственные лицензии. Объяснения, что всё делается на благо и для защиты авторов, не помогли. И компания пошла на попятную.
Исполнительный продюсер Dungeons & Dragons сообщил, что выпущенную Wizards of the Coast анкету заполнило около 15 тысяч человек.
И результаты показали, что:
(SRD) включен в лицензию Creative Commons, и большинство недовольных просит добавить больше такого СС-контента.
Результат очевиден: авторы хотят безотзывных лицензий OGL 1.0a и Creative Commons. Поэтому Wizards of the Coast возвращается к версии OGL 1.0a. Справочные документы SRD 5.1 уже опубликованы под лицензией Creative Commons, включая игромеханику D&D 5e. И всем авторам позволят выбирать, под какой лицензией они хотят работать.