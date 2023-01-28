Лантратова выступила за запрет жестоких видеоигр

Некоторые видеоигры могут формировать положительное отношение к суициду и употреблению запрещенных веществ, по этой причине необходимо запретить их для детей. Такое мнение выразила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее «Парламентская газета» писала, что в России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с экстремистскими материалам, а также обязать разработчиков сетевых компьютерных игр идентифицировать пользователей. Инициатива принадлежит членам Комиссии Совета законодателей по информполитике.
Лантратова указала на то, что в некоторых видеоиграх присутствует неприемлемый контент. Детям «напрямую предлагается прийти в школу и расстрелять других учеников», а также в играх «пропагандируются нетрадиционные отношения и, в частности, однополые браки», — цитирует ее «Общественная служба новостей».
По словам депутата, многие родители присылают письма и фото из игр, чтобы доказать их опасность.
«Мы не должны недооценивать эту проблему. Функция любой игры как таковой — это тренировка навыков для применения их в реальной жизни. Поэтому если в ней присутствуют столь опасные вещи, она должна быть недоступна для детей», — заключила она.