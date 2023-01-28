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22 минуты назад

Лантратова выступила за запрет жестоких видеоигр

Парламентская газета

Некоторые видеоигры могут формировать положительное отношение к суициду и употреблению запрещенных веществ, по этой причине необходимо запретить их для детей. Такое мнение выразила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова выступила за запрет жестоких видеоигр
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее «Парламентская газета» писала, что в России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с экстремистскими материалам, а также обязать разработчиков сетевых компьютерных игр идентифицировать пользователей. Инициатива принадлежит членам Комиссии Совета законодателей по информполитике.

Лантратова указала на то, что в некоторых видеоиграх присутствует неприемлемый контент. Детям «напрямую предлагается прийти в школу и расстрелять других учеников», а также в играх «пропагандируются нетрадиционные отношения и, в частности, однополые браки», — цитирует ее «Общественная служба новостей».

По словам депутата, многие родители присылают письма и фото из игр, чтобы доказать их опасность.

«Мы не должны недооценивать эту проблему. Функция любой игры как таковой — это тренировка навыков для применения их в реальной жизни. Поэтому если в ней присутствуют столь опасные вещи, она должна быть недоступна для детей», — заключила она.

Игры,Яна Лантратова,Госдума,
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