Лантратова выступила за запрет жестоких видеоигр

Некоторые видеоигры могут формировать положительное отношение к суициду и употреблению запрещенных веществ, по этой причине необходимо запретить их для детей. Такое мнение выразила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Ранее «Парламентская газета» писала, что в России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с экстремистскими материалам, а также обязать разработчиков сетевых компьютерных игр идентифицировать пользователей. Инициатива принадлежит членам Комиссии Совета законодателей по информполитике.

Лантратова указала на то, что в некоторых видеоиграх присутствует неприемлемый контент. Детям «напрямую предлагается прийти в школу и расстрелять других учеников», а также в играх «пропагандируются нетрадиционные отношения и, в частности, однополые браки», — цитирует ее «Общественная служба новостей».

По словам депутата, многие родители присылают письма и фото из игр, чтобы доказать их опасность.