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1 час назад

В Steam вышел очень реалистичный симулятор хирурга Negative Atmosphere: Emergency Room

Газета.Ruиещё 1

Инди-студия Sunscorched Studios выпустила в ранний доступ Steam свою новую игру Negative Atmosphere: Emergency Room, которая является симулятором хирурга.

В Steam вышел очень реалистичный симулятор хирурга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Игра выполнена на движке Unreal Engine 5 и имеет очень реалистичную графику. Во время операций в Negative Atmosphere: Emergency Room можно детально рассмотреть внутренности вскрытого человеческого тела. Сами разработчики называют свой проект «медицинским ужасом с видом от первого лица».

«В качестве главврача на космическом корабле «Русанов» главный герой Сэмюэл Эдвардс должен осматривать и оперировать своих товарищей по команде. Станьте свидетелем того, как экипаж «Русанова» сходит с ума, пока вы изо всех сил пытаетесь сохранить всем жизнь, используя ограниченные ресурсы, которыми вы располагаете», – гласит описание игры.

По сути Negative Atmosphere: Emergency Room является игрой-тизером для другого проекта Sunscorched Studios – космического хоррора про мистическую катастрофу на корабле «Русанов» Negative Atmosphere.

Так как игра находится в раннем доступе, получить ее копию можно бесплатно. Когда Negative Atmosphere: Emergency Room и Negative Atmosphere доберудся до полноценного релиза, не сообщается.

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