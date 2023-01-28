В Steam вышел очень реалистичный симулятор хирурга

Инди-студия Sunscorched Studios выпустила в ранний доступ Steam свою новую игру Negative Atmosphere: Emergency Room, которая является симулятором хирурга.

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Игра выполнена на движке Unreal Engine 5 и имеет очень реалистичную графику. Во время операций в Negative Atmosphere: Emergency Room можно детально рассмотреть внутренности вскрытого человеческого тела. Сами разработчики называют свой проект «медицинским ужасом с видом от первого лица».

«В качестве главврача на космическом корабле «Русанов» главный герой Сэмюэл Эдвардс должен осматривать и оперировать своих товарищей по команде. Станьте свидетелем того, как экипаж «Русанова» сходит с ума, пока вы изо всех сил пытаетесь сохранить всем жизнь, используя ограниченные ресурсы, которыми вы располагаете», – гласит описание игры.

По сути Negative Atmosphere: Emergency Room является игрой-тизером для другого проекта Sunscorched Studios – космического хоррора про мистическую катастрофу на корабле «Русанов» Negative Atmosphere.