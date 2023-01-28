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40 минут назад

На Reddit слили геймплейное видео мультиплеерной игры по франшизе Horizon

Газета.Ru

Пользователь форума Reddit под ником BirdonWheels опубликовал продолжительное видео с кадрами из прототипа неанонсированной мультиплеерной игры Sony в серии Horizon.

В сеть слили видео с кадрами из неанонсированной игры Sony
Фото: СкриншотСкриншот

В 12-минутном видео показаны несколько неизвестных по основным играм серии персонажей, которые перемещаются по знакомым локациям вроде деревни северного народа Нора. Примечательно, что персонажи выполнены в мультяшной стилистике, тогда как окружение — в реалистичном стиле консольных игр. В одной из сцен персонаж сражается с группой роботов Рыскарей. Как и локации, враги в видео изображены реалистично.

По данным автора утечки, прототип, кадры из которого он опубликовал, является очень ранней альфа-версией, сделанной еще летом 2020 года.

Кроме видео BirdonWheels также опубликовал концепт-арт по мотивам прототипа. На нем изображены несколько бойцов, которые сражаются с гигантским роботом Громозевом.

Формально Guerrilla Games еще не презентовала мультиплеерный проект в серии Horizon – неизвестно, как он называется, когда выйдет и на каких платформах. Однако фактически, как ранее писала «Газета.Ru», разработчики объявили о создании онлайн-игры, когда в декабре 2022 года начали искать специалистов для проекта.

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