В сеть слили видео с кадрами из неанонсированной игры Sony

Пользователь форума Reddit под ником BirdonWheels опубликовал продолжительное видео с кадрами из прототипа неанонсированной мультиплеерной игры Sony в серии Horizon.

Фото: Скриншот Скриншот

В 12-минутном видео показаны несколько неизвестных по основным играм серии персонажей, которые перемещаются по знакомым локациям вроде деревни северного народа Нора. Примечательно, что персонажи выполнены в мультяшной стилистике, тогда как окружение — в реалистичном стиле консольных игр. В одной из сцен персонаж сражается с группой роботов Рыскарей. Как и локации, враги в видео изображены реалистично.

По данным автора утечки, прототип, кадры из которого он опубликовал, является очень ранней альфа-версией, сделанной еще летом 2020 года.

Кроме видео BirdonWheels также опубликовал концепт-арт по мотивам прототипа. На нем изображены несколько бойцов, которые сражаются с гигантским роботом Громозевом.