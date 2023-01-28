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1 час назад

AMD признала, что покупать флагманские видеокарты невыгодно

Ferra.ru

AMD (зачем-то) в своём блоге опубликовала графики производительности видеокарт Radeon в играх, по которым видно, что флагманские модели просто невыгодны потребителю.

AMD признала, что покупать флагманские видеокарты невыгодно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

AMD рассмотрела среднюю производительность видеокарт в шести популярных играх: Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Grand Theft Auto V, Apex Legends, Valorant и Overwatch 2. Самое странное в графиках компании то, что она сама вычислила, сколько производительности покупатели получают за каждый потраченный доллар. И оказалось, что достаточно купить модели средней ценовой категории.

Смотрите сами:

Так, флагманская RX 7900 XTX выдаёт в среднем 372 FPS при 1080p. Стоит она $999. То есть на один доллар приходится 0,373 кадра. А вот у RX 6400 на доллар приходится 0,849 кадра.

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