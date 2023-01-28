Ремейк Dead Space сравнили с оригинальной игрой

В первую очередь стоит отметить визуальные изменения, среди которых полное преображение локаций, добавление многих деталей и элементов на них. В игре поменялось освещение, что также визуально преображает многие помещения. Помимо визуальных изменений в игре поменялись некоторые локации, где появились новые проходы, а корабль стал «бесшовный». Также в ремейке появились некроморфы, которые плюются кислотой. Среди более мелких изменений стоит отметить улучшенную стрельбу, быстрые загрузки, а также больше количество интерактивных объектов и новые головоломки.