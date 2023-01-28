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30 минут назад

Ремейк Dead Space сравнили с оригинальной игрой

Droidnews

Ютубер ElAnalistaDeBits показал ролик в котором детально сравнил вышедший ремейк Dead Space с оригинальной игрой 2008 года. Как оказалось, отличий более чем достаточно.

Ремейк Dead Space сравнили с оригинальной игрой
Фото: DroidnewsDroidnews
В первую очередь стоит отметить визуальные изменения, среди которых полное преображение локаций, добавление многих деталей и элементов на них. В игре поменялось освещение, что также визуально преображает многие помещения. Помимо визуальных изменений в игре поменялись некоторые локации, где появились новые проходы, а корабль стал «бесшовный». Также в ремейке появились некроморфы, которые плюются кислотой. Среди более мелких изменений стоит отметить улучшенную стрельбу, быстрые загрузки, а также больше количество интерактивных объектов и новые головоломки.

Ремейк Dead Space вышел 27 января на PC и Xbox Series X/S.

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