Киберспортивной команде пришлось назваться «Отрядом сквиртинга» из-за Nintendo

Из-за конфликта компаний Riot Games и Nintendo американская киберспортивная команда Squirtle Squad («Отряд Сквиртла») по игре Valornat вынуждена сменить название. Об этом капитан команды Питер «Governor» Но заявил в своем Twitter-аккаунте. Киберспортсмены склоняются к новому названию Squirting Squad («Отряд сквиртинга» или «Сквиртующий отряд»).

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Squirtle – это название карманного монстра в виде черепахи из мультсериала «Покемон», снятого по одноименной игровой франшизе компании Nintendo. Squirtle Squad – это банда покемонов-хулиганов, с которой главный герой «Покемона» Эш Кетчум встречается в 12-й серии первого сезона. Киберспортсмены назвали себя в честь этой банды.

Хотя Governor не уточнил подробности конфликта между Riot Games и Nintendo, СМИ предположили, что виной стало ревностное отношение Nintendo к своей интеллектуальной собственности. В игровой индустрии Nintendo славится угрозами судебными исками к фанатам, которые даже косвенно претендуют на авторские права японской игровой компании.

В своем посте Питер Но сообщил, что команда назовется предложенным в комментария вариантом с наибольшим количеством лайков. На момент публикации новости вариант Squirting Squad лидировал с большим отрывом. К тому же, в комментариях к этому варианту Но написал, что и сам склоняется к нему.