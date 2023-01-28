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27 минут назад

Создатели Life is Strange показали изображение своей новой игры

Игромания.ру

Создатели Life is Strange и Vampyr из студии Don't Nod показали изображение своего нового проекта, над которым трудится команда в Монреале.

Создатели Life is Strange показали изображение своей новой игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики не раскрывают какие-либо детали, но спрашивают а аудитории: вызывает ли картинка воспоминания о детстве? И если вы росли в 90-х, ответом наверняка будет «да, ещё как!».

Одновременно с этим компания ищет для монреальского отделения новых специалистов, в том числе дизайнеров и художников.

В конце октября 2022 года Don't Nod объявила, что до 2025 года включительно хочет выпустить сразу 8 игр. Среди них два чужих проекта как издатель и ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden, с изданием которого поможет Focus Entertainment. Игра выйдет в конце 2023 года.

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