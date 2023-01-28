Создатели Life is Strange показали изображение своей новой игры

Создатели Life is Strange и Vampyr из студии Don't Nod показали изображение своего нового проекта, над которым трудится команда в Монреале.
Разработчики не раскрывают какие-либо детали, но спрашивают а аудитории: вызывает ли картинка воспоминания о детстве? И если вы росли в 90-х, ответом наверняка будет «да, ещё как!».
Одновременно с этим компания ищет для монреальского отделения новых специалистов, в том числе дизайнеров и художников.
В конце октября 2022 года Don't Nod объявила, что до 2025 года включительно хочет выпустить сразу 8 игр. Среди них два чужих проекта как издатель и ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden, с изданием которого поможет Focus Entertainment. Игра выйдет в конце 2023 года.