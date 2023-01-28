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16 минут назад

СМИ: Amazon разрабатывает сериал по игре Tomb Rider

Чемпионат.comиещё 1

Amazon приступила к работе над сериальной адаптацией игровой серии Tomb Raider. Об этом ссылаясь на свои источники сообщило издание The Hollywood Reporter. Сценарий шоу доверили обладательнице «Золотого глобуса» Фиби Уоллер-Бридж, которая наиболее известна как автор шоу «Дрянь». Она также выступить продюсером новых приключений Лары Крофт.

СМИ: Amazon разрабатывает сериал по игре Tomb Rider
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скорее всего, Amazon получила права на экранизацию после того, как MGM решила отменить сиквел «Расхитительницы гробниц» с Алисией Викандер. Также сообщается, что корпорация займётся изданием следующей игры серии, над которой снова будет трудиться студия Crystal Dynamics.

Актёрский состав и дата премьеры нового шоу по вселенной Tomb Rider пока неизвестны. Amazon пока никак не прокомментировала информацию The Hollywood Reporter.

Игры,Алисия Викандер,Amazon,
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