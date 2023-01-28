Blizzard посвятила трейлер Торговой лавке в World of Warcraft: Dragonflight

На днях, 1 февраля, в World of Warcraft: Dragonflight появляется новая игровая активность: Торговая лавка. И этой разновидности боевого пропуска компания Blizzard посвятила специальный трейлер, сообщив, что у игроков появляется совершенно новый способ получения наград.

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Новизна Торговой лавки состоит в том, что часть необходимой валюты мы получаем за вход в игру раз в месяц, причём этот подарок доступен только при наличии активной подписки. Остальные торговые купоны мы получаем, выполняя различные задачи Журнала путешественника.

Задания Журнала обновляются раз в месяц, и в их числе — миссии на участие в PvP и осадах, убийство рейдовых боссов, выполнение локальных заданий ремесленных заказов, участие в игровые и сезонных событиях. Встречаются и задания на социальную активность. Все они оцениваются по-разному, но за полное выполнение всех месячных поручений положена дополнительная награда.