В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
39 минут назад

Видео: ремейк Dead Space запустили в 4К на видеокарте RТХ 4090

Чемпионат.com

Портал IGN опубликовал 21-минутный геймплейный ролик, посвящённый вышедшему сегодня ремейку Dead Space. В видео Айзек Кларк исследует корабль «Ишимура», периодически вступая в схватки с некроморфами. Авторы записали геймплей с топового ПК в полноценном 4К-разрешении.

Видео: ремейк Dead Space запустили в 4К на видеокарте RТХ 4090
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Они играли на ПК с процессором Intel Core i9-12900K (~3.2GHz), видеокартой NVIDIA RTX 4090 и оперативной памятью в 64 ГБ.

Ремейк Dead Space вышел сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series. Космический хоррор уже установил первый рекорд — пиковый онлайн в Steam превысил 20 тыс. человек, что в восемь (!) раз больше результата Dead Space 2. Теперь это самая популярная часть серии по этому результату.

Первые две части выходили в Steam, когда платформа не была ещё настолько популярной, тогда как третья часть появилась уже заметно позднее первоначальной премьеры — в 2019 году (оригинал вышел в 2013-м). Это также повлияло на результаты.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители