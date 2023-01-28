Сериал по культовой игре The Last Of Us продлили на второй сезон

«Я очень благодарен Нилу Дракманну и HBO за наше партнерство, а еще больше — миллионам зрителей, которые присоединились к нам в этом путешествии. Аудитория дала нам шанс продолжить историю, и мне, как фанату персонажей и мира, созданного Нилом и Naughty Dog, уже не терпится погрузиться в эту вселенную снова», — прокомментировал новость шоураннер сериала Крейг Мэйзин.