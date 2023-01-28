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31 минуту назад

Сериал по культовой игре The Last Of Us продлили на второй сезон

Газета.Ruиещё 5

Одноименный сериал по культовой компьютерной игре The Last Of Us официально продлили на второй сезон, сообщает издание Variety.

Сериал по культовой игре The Last Of Us продлили на второй сезон
Фото: газета.ругазета.ру

О продлении шоу «Одни из нас» HBO заявили по итогу выхода двух серий первого сезона, которые получили восторженные отзывы критиков и поклонников оригинальной игры, а также собрали рекордное количество просмотров в премьерные дни.

Предполагается, что второй сезон будет основан на игре The Last of Us Part II. На это в своих соцсетях намекнул соавтор франшизы Нил Дракманн.

«Я очень благодарен Нилу Дракманну и HBO за наше партнерство, а еще больше — миллионам зрителей, которые присоединились к нам в этом путешествии. Аудитория дала нам шанс продолжить историю, и мне, как фанату персонажей и мира, созданного Нилом и Naughty Dog, уже не терпится погрузиться в эту вселенную снова», — прокомментировал новость шоураннер сериала Крейг Мэйзин.

Игры,Нил Дракманн,
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