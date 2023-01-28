Сериал по культовой игре The Last Of Us продлили на второй сезон

Одноименный сериал по культовой компьютерной игре The Last Of Us официально продлили на второй сезон, сообщает издание Variety.
О продлении шоу «Одни из нас» HBO заявили по итогу выхода двух серий первого сезона, которые получили восторженные отзывы критиков и поклонников оригинальной игры, а также собрали рекордное количество просмотров в премьерные дни.
Предполагается, что второй сезон будет основан на игре The Last of Us Part II. На это в своих соцсетях намекнул соавтор франшизы Нил Дракманн.
«Я очень благодарен Нилу Дракманну и HBO за наше партнерство, а еще больше — миллионам зрителей, которые присоединились к нам в этом путешествии. Аудитория дала нам шанс продолжить историю, и мне, как фанату персонажей и мира, созданного Нилом и Naughty Dog, уже не терпится погрузиться в эту вселенную снова», — прокомментировал новость шоураннер сериала Крейг Мэйзин.