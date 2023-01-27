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50 минут назад

Энтузиаст опубликовал скриншоты GTA 6, сделанные нейросетью

Газета.Ru

Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney "создал" скриншоты предстоящей игры Grand Theft Auto VI. Результаты он опубликовал на форуме Reddit.

Энтузиаст опубликовал скриншоты GTA 6, сделанные нейросетью
Фото: MidjourneyMidjourney

"Я попросил Midjourney создать парочку слитых изображений GTA 6", - пишет энтузиаст.

Всего он опубликовал 12 изображений, часть из которых, как отмечают пользователи в комментариях, практически невозможно отличить от подделки.

Однако при генерации картинок нейросеть не раз ошибалась - например, у девушки с одной из фотографий на руках шесть пальцев, а у человека, сидящего у автомобиля на корточках, виднеются три ноги.

Кроме того, часть сгенерированных изображений и сцены в них похожи на те, что Rockstar Games и журналисты публиковали в период маркетинговой кампании GTA 5.

Ожидается, что первый трейлер GTA 6 разработчики покажут уже в 2023 году, а релиз игры состоится в 2024 или 2025 годах.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что хакеры научились забирать виртуальные доллары игроков в GTA Online.

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