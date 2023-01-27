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56 минут назад

Творческий директор XCOM ничего не знает о новой части XCOM

Игромания.ру

Джейк Соломон, творческий директор Firaxis, сообщил в интервью VGC, что не работает над новой частью XCOM. Хотя он знает, что поклонники серии хотели бы увидеть продолжение, ведь его часто просят и спрашивают об этом.

Творческий директор XCOM ничего не знает о новой части XCOM
Фото: Игромания.руИгромания.ру

У меня лично сейчас нет никакой информации об этом. Я действительно не работаю над новым проектом, вчера, к примеру, я был занят аббатскими нарядами для Морбиуса и их перекрашиванием. У меня нет никаких секретных планов, я ничего не знаю об XCOM на данный момент.

Джейк Соломон

Соломон выступал творческим директором XCOM 2: War of the Chosen и XCOM 2, он также работал над XCOM: Enemy Unknown. Ранее он сообщал, что Firaxis не забыла о серии и давал понять, что когда-нибудь разработчики к ней вернутся. Однако сейчас студия полностью занята карточной тактической ролевой игрой Midnight Suns.

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