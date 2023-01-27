Творческий директор XCOM ничего не знает о новой части XCOM

У меня лично сейчас нет никакой информации об этом. Я действительно не работаю над новым проектом, вчера, к примеру, я был занят аббатскими нарядами для Морбиуса и их перекрашиванием. У меня нет никаких секретных планов, я ничего не знаю об XCOM на данный момент.



Джейк Соломон