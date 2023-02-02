Симуляторы дальнобойщика на ПК: подборка лучших игр

Симуляторы всяческой рутины сейчас на взлете, но задолго до того, как они стали глобальным трендом, этой специфической нишей правили симуляторы дальнобойщика — игры про грузоперевозки и до сих пор пользуются определенной популярностью. Мы собрали пять из них, в которые точно стоит поиграть.

Фото: Steam Steam

Euro Truck Simulator 2

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Euro Truck Simulator 2 — без преувеличений главная и самая популярная игра в жанре. Проект студии SCS Software вышел еще в далеком 2012 году, но за прошедшие десять лет Euro Truck Simulator 2 стала лишь популярнее. Тысячи километров дорог в разных европейских странах, десятки грузовиков, множество заказов и, конечно же, поддержка многопользовательской игры. Если вы когда-нибудь горели желанием часик постоять в виртуальной пробке, то Euro Truck Simulator 2 — игра для вас.

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SnowRunner

SnowRunner — симулятор заездов по экстремальному, завязшему в снегах бездорожью. В отличие от многих других игр про доставку грузов, здесь расслабиться не получиться: чтобы выполнять задания на время, игрок должен безупречно контролировать автомобиль и понимать, как работает механика передач. Но не дайте сложности себя отпугнуть — при желании каждый может получить удовольствие от SnowRunner, от новичка до опытного автолюбителя.

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«Дальнобойщики 2»

Старые добрые «Дальнобойщики» знакомы практически каждому отечественному геймеру, выросшему в начале 2000-х. Правда, это не симулятор, а скорее аркада про грузоперевозки, где игроку нужно не только зарабатывать деньги на рейсах, но и, например, периодически отбиваться от бандитов — или подкупать конкурентов, чтобы прийти первым в гоночных заездах. Российский колорит превосходно передан пейзажами и весьма широким автопарком, куда входят как иномарки, так и родные «Газели» и «КамАЗы».

Hard Truck Apocalypse

Пост-апокалиптический гибрид «Дальнобойщиков» и «Безумного Макса» от российской студии Targem Games также известен под другим названием — Ex Machina. Спустя 200 лет после конца света профессия дальнобойщика, перевозящего ценные ресурсы между разрозненными поселениями, стала самой важной и опасной. Hard Truck Apocalypse уделяет немало внимания автомобильным сражениям, системе репутации и исследованию мира, поэтому если вы ищете нечто подобное — попробуйте. Правда, не факт, что игра будет нормально работать на современных системах.

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Elite Dangerous

Наконец, Elite Dangerous нельзя назвать симулятором дальнобойщика в привычном смысле слова — это всё-таки космосим, причем весьма хардкорный. Тем не менее, один из главных способов заработка на новые корабли — это как раз медитативные грузоперевозки, которыми можно заниматься, включив на фоне любимый подкаст. Elite Dangerous предлагает огромную галактику, которая даже спустя много лет после релиза не исследована полностью — так что вы всегда можете стать первооткрывателем, если захотите.