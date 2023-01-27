Датамайнеры подтвердили: The Crew 3 будет называться The Crew Motorfest

Некоторое время назад в сети появилась информация о Project Orlando, проекте, который довольно скоро оказался новой частью The Crew. А в прошлом году инсайдеры сообщили, что название у игры будет другое: Motorfest.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь же инсайдер и датамайнер ScriptLeaksR6 нашёл подтверждение этой информации. Он наткнулся на изображения, на которых красуется логотип The Crew Motorfest: предположительно это брендинг для игровых меню и ассетов наподобие номерных знаков, билбордов и рекламных щитов.

Скриншот

По слухам, история Project Orlando начиналась с разработки дополнения для The Crew 2. Вскоре объём настолько разросся, что оно вылилось в самостоятельный проект. И в нём игрокам предстоит попасть на остров Оаху на Гавайях.