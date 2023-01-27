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18 минут назад

Датамайнеры подтвердили: The Crew 3 будет называться The Crew Motorfest

Игромания.ру

Некоторое время назад в сети появилась информация о Project Orlando, проекте, который довольно скоро оказался новой частью The Crew. А в прошлом году инсайдеры сообщили, что название у игры будет другое: Motorfest.

Датамайнеры подтвердили: The Crew 3 будет называться The Crew Motorfest
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь же инсайдер и датамайнер ScriptLeaksR6 нашёл подтверждение этой информации. Он наткнулся на изображения, на которых красуется логотип The Crew Motorfest: предположительно это брендинг для игровых меню и ассетов наподобие номерных знаков, билбордов и рекламных щитов.

Скриншот

По слухам, история Project Orlando начиналась с разработки дополнения для The Crew 2. Вскоре объём настолько разросся, что оно вылилось в самостоятельный проект. И в нём игрокам предстоит попасть на остров Оаху на Гавайях.

Ubisoft пока что не анонсировала этот проект и никак не прокомментировала слухи и утечки. По данным инсайдеров, анонс может состояться в ближайшие месяцы или даже недели, а выйдет The Crew Motorfest в 2024 финансовом году.

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