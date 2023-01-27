Ремейк Dead Space позволит цензурировать отдельные кровавые сцены

Создатели ремейка Dead Space недавно представили трейлер об особенностях настроек проекта и рассказали о возможности цензурирования отдельных сцен.

В игру добавили две опции, одна из которых выдаёт предупреждение перед особо брутальными зарисовками, а вторая и вовсе визуально скрывает их от игрока — при этом тот всё равно слышит аудио той или иной ситуации.

Создатели отметили, что основой проекта всё равно остаётся мрачный хоррор, поэтому такие сцены чаще всего затрагивают жестокие эпизоды с людьми — столкновения с некроморфами скрывать никто не планирует. Правда, в сети многим пользователям наличие подобных опций в таком проекте показалось попросту неуместным.

Кроме того, в игре будут всевозможные настройки, включая параметры для людей с ограниченными возможностями. Можно будет включить озвучку для перемещения по меню, переключить управление, активировать помощь в прицеливании и так далее.Интерфейс на экране тоже будет опционален, а у камеры разрешают отключать различные эффекты вроде тряски. Ещё меняется размер, цвет и другие параметры субтитров.