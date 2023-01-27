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40 минут назад

Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Мария Иванова

Пришла пятница, а это значит, что настало время нашей традиционной подборки бесплатных игр! Да, многие сегодня вечером будут играть в ремейк Dead Space, но тем не менее.

Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК
Фото: Epic Games StoreEpic Games Store

Adios

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В Epic Games Store проходит раздача двух игр. Первая из них — интерактивная драма Adios, рассказывающая мрачную историю фермера, который помогает мафии избавляться от мертвых тел. Главный герой долго делал одолжение своему другу киллеру, но решил, что больше не хочет участвовать в грязных делах. Adios почти целиком состоит из диалогов, но если вы любите хорошо написанные криминальные драмы, то вряд ли будете разочарованы. Игру можно бесплатно забрать до 2 февраля.

Steam

Hell is Others

Второй проект, попавший на еженедельную раздачу — многопользовательский хоррор Hell is Others. Игрокам, будучи обитателями мрачного города, предстоит выживать на его улицах, полных монстров и других выживших, которые готовы на все, чтобы пополнить свои запасы крови. Иными словами, Hell is Others — это Escape from Tarkov глазами Г.Ф. Лавкрафта. Проект также можно добавить в библиотеку до 2 февраля.

Steam

Save the Earth

Save the Earth — глобальная стратегия, отдаленно напоминающая Plague. Inc. Но вместо того, чтобы приближать конец света, игроку, напротив, предстоит спасти планету от вполне реальных проблем: например, глобального потепления, браконьерства и вырубки лесов. Для этого нужно следить за потреблением природных ресурсов, загрязнением воды и почвы, популяцией животных, экономикой и многими другими факторами.

Steam

Deceptus

Брутальный, обманчиво милый двухмерный арена-шутер, где игроки в роле смешных человечков сносят друг другу головы в перестрелках. Если вы вдруг слышали о Teeworlds, то Deceptus — примерно то же самое. Динамичный геймплей, милый графический стиль, многопользовательские режимы на восьмерых игроков, кастомизация персонажей. Другими словами, все, что нужно для импровизированной LAN-вечеринки.

Steam

Locked(d)

Короткая визуальная новелла о философии, жизни, смерти и смысле всего сущего. Locke(d) основана на выдержке из работы Джона Локка, поэтому если вы знакомы с оригинальными тестами мыслителя, то содержание новеллы раскроется с иного ракурса. Впрочем, даже если вы не, то атмосфера диалога с незнакомкой все равно способна доставить удовольствие.

Steam
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