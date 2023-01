Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Второй проект, попавший на еженедельную раздачу — многопользовательский хоррор Hell is Others. Игрокам, будучи обитателями мрачного города, предстоит выживать на его улицах, полных монстров и других выживших, которые готовы на все, чтобы пополнить свои запасы крови. Иными словами, Hell is Others — это Escape from Tarkov глазами Г.Ф. Лавкрафта. Проект также можно добавить в библиотеку до 2 февраля.