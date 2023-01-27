В ремейке Dead Space позволят настроить, насколько страшной будет игра

В настройках игры пользователи также могут включить опцию, которая прямо во время игры будет предупреждать геймеров о ближайших сценах насилия. Другая настройка и вовсе размывает жестокие кадры, чтобы игрок не видел все детали кровавых сцен. Эти опции совсем не обязательны, но с помощью них в проект смогут сыграть не только храбрые пользователи.