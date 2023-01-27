В ремейке Dead Space нашли намёк на ремейк Dead Space 2

Релиз ремейка Dead Space состоится уже сегодня вечером, а вчера появились оценки проекта. Игру приняли очень тепло, а журналисты из издания GameSpot обнаружили в тайтле интересную деталь.

Журналисты выяснили, что во время «Новой игры+» появляются не только новые некроморфы и открывается альтернативная концовка, но и добавляются новые аудиозаписи, которые во время обычного прохождения недоступны.

В одой из таких записей два персонажа обсуждают, куда им стоит устроиться работать. Один из их вариантов — космическая станция «Скопление». Именно в этом месте разворачивались события Dead Space 2. Судя по всему, EA Motive оставила намёк на ремейк второй части.

Официально о ремейке второй части Dead Space разработчики не говорили, но, вероятно, они ждут, как геймеры примут ремейк оригинала, чтобы знать, нужна ли аудитории обновлённая вторая часть.