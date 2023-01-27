Обзор прессы: что говорят о ремейке Dead Space, первые оценки, мнения, стоит ли покупать

27 января состоится релиз ремейка Dead Space — первой части одноименной серии, которая вышла еще в 2008 году. Разработкой оригинала занималась ныне закрытая Visceral Games, однако над ремейком работала студия EA Motive, создатели Star Wars: Squadrons. Несмотря на свой возраст, оригинал до сих пор ощущается как современная игра, поэтому авторы ремейка не стали вносить серьезные изменения — сюжет и базовые механики по большей части остались теми же. Однако Dead Space получила куда более современную графику, бесшовный переход между локациями, расширенные элементы повествования и другие приятные мелочи. Если верить отзывам критиков, почти все нововведения смотрятся отлично — ремейк Dead Space удался.

Фото: Steam Steam

Жанр: экшен-хоррор

Разработчик: EA Motive

Издатель: Electronic Arts

Дата выхода: 27 января 2023

Платформы: ПК, PS5, XSX

Видео дня

Twinfinite — 5/5

Ремейк Dead Space от EA Motive — безоговорочный успех, который расширяет историю оригинала маленькими, но приятными изменениями. Игра феноменально звучит и выглядит, а некроморфы по-прежнему остаются одними из самых жутких противников в истории видеоигр. Возвращение Dead Space напрашивалось давно, и теперь этот час наконец настал.

Game Informer — 9/10

Разработчики не стали изобретать колесо заново: вместо этого они просто сделали Dead Space красивее и аккуратнее, сохранив фундамент игры. Нововведения идут ремейку на пользу, не во вред. Он уважает наследие оригинальной игры, но при этом не заставляет скучать по ней. Кроме того, ремейк Dead Space — отличная отправная точка для знакомства с франшизой, не уступающая по качеству современным блокбастерам. Будем надеяться, этот выдающийся релиз покажет Electronic Arts, что серия Dead Space не исчерпала свой потенциал, и ремейк станет лишь первой игрой из многих.

Steam

Wccftech — 8/10

Новая Dead Space — по большей части успешное возрождение классической хоррор-франшизы, которое может похвастать новой графикой, а также точечными обновлениями боевой системы и левел-дизайна. Страшные моменты смогут напугать даже ветеранов серии. Тем не менее, EA Motive могла зайти еще дальше и поменять еще больше, т.к. некоторые элементы игры все же ощущаются устаревшими. Ремейк Dead Space наверняка понравится поклонникам серии, но на фоне современных, самых свежих ААА-хорроров, он не смотрится из ряда вон выходящим.

Shacknews — 9/10

Dead Space образца 2023 года — это знакомый, но в то же время свежий возврат к корням. Ремейк осовременил визуальную презентацию и механики, благодаря которым оригинал 2008 года стал легендой, параллельно переработав некоторые важные мелочи. Проект EA Motive можно назвать одним из самых впечатляющих и интересных современных хорроров последних лет.