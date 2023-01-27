Авторы Escape from Tarkov внесли в игру ряд изменений

Battlestate Games внесла в Escape from Tarkov ряд изменений, которые в целом сделали игру несколько проще. Речь идёт о различных правках баланса:
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- снижение угла разброса отдачи для всего оружия;
- уменьшение отдачи камеры на 20% у всего оружия;
- уменьшение штрафа стамины при попадании по персонажу для всех видов патронов;
- увеличение лимитов веса при состоянии перегруженности;
- уменьшение расхода стамины в различных случаях, уменьшение расхода энергии и воды в рейдах;
- значительное уменьшение штрафов при использовании бронированных разгрузок и бронежилетов.
Кроме того, игру ждёт ряд исправлений в состава технического обновления 0.13.0.2. Отметим некоторые:
- изменения в работе серверов с целью сокращения раббербендинга и рассинхронов на локации «Улицы Таркова»;
- множество исправлений геометрии и освещения на «Улицах Таркова»;
- исправление проблем, связанных с отсутствием звуков и их некорректностью в некоторых случаях;
- исправление некорректного времени действия статуса «Боль в мышцах»;
- исправление некорректностей в случае с массой некоторых предметов, техническим состоянием оружия у боссов Отступников, начислением навыков в награду за квесты, позициями спавна игрока на локации «Улицы Таркова» и не только;
- исправление софтлока, возникавшего при взаимодействии с некоторыми видами оружия;
- правка локализации некоторых элементов интерфейса в рейде;
- новый ДТК для калибра 5.56.
Напомним, что в начале месяца Escape from Tarkov получила патч 0.13, который добавил в игру много нового контента, включая долгожданную локацию «Улицы Таркова», и принёс с собой очередной вайп.