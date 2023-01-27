Авторы Escape from Tarkov внесли в игру ряд изменений

Battlestate Games внесла в Escape from Tarkov ряд изменений, которые в целом сделали игру несколько проще. Речь идёт о различных правках баланса:

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снижение угла разброса отдачи для всего оружия;

уменьшение отдачи камеры на 20% у всего оружия;

уменьшение штрафа стамины при попадании по персонажу для всех видов патронов;

увеличение лимитов веса при состоянии перегруженности;

уменьшение расхода стамины в различных случаях, уменьшение расхода энергии и воды в рейдах;

значительное уменьшение штрафов при использовании бронированных разгрузок и бронежилетов.

Кроме того, игру ждёт ряд исправлений в состава технического обновления 0.13.0.2. Отметим некоторые:

изменения в работе серверов с целью сокращения раббербендинга и рассинхронов на локации «Улицы Таркова»;

множество исправлений геометрии и освещения на «Улицах Таркова»;

исправление проблем, связанных с отсутствием звуков и их некорректностью в некоторых случаях;

исправление некорректного времени действия статуса «Боль в мышцах»;

исправление некорректностей в случае с массой некоторых предметов, техническим состоянием оружия у боссов Отступников, начислением навыков в награду за квесты, позициями спавна игрока на локации «Улицы Таркова» и не только;

исправление софтлока, возникавшего при взаимодействии с некоторыми видами оружия;

правка локализации некоторых элементов интерфейса в рейде;

новый ДТК для калибра 5.56.