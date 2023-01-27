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12 минут назад

Авторы Escape from Tarkov поправили баланс, сделав игру чуть проще

Игромания.ру

Battlestate Games внесла в Escape from Tarkov ряд изменений, которые в целом сделали игру несколько проще. Речь идёт о различных правках баланса:

Авторы Escape from Tarkov внесли в игру ряд изменений
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • снижение угла разброса отдачи для всего оружия;
  • уменьшение отдачи камеры на 20% у всего оружия;
  • уменьшение штрафа стамины при попадании по персонажу для всех видов патронов;
  • увеличение лимитов веса при состоянии перегруженности;
  • уменьшение расхода стамины в различных случаях, уменьшение расхода энергии и воды в рейдах;
  • значительное уменьшение штрафов при использовании бронированных разгрузок и бронежилетов.

Кроме того, игру ждёт ряд исправлений в состава технического обновления 0.13.0.2. Отметим некоторые:

  • изменения в работе серверов с целью сокращения раббербендинга и рассинхронов на локации «Улицы Таркова»;
  • множество исправлений геометрии и освещения на «Улицах Таркова»;
  • исправление проблем, связанных с отсутствием звуков и их некорректностью в некоторых случаях;
  • исправление некорректного времени действия статуса «Боль в мышцах»;
  • исправление некорректностей в случае с массой некоторых предметов, техническим состоянием оружия у боссов Отступников, начислением навыков в награду за квесты, позициями спавна игрока на локации «Улицы Таркова» и не только;
  • исправление софтлока, возникавшего при взаимодействии с некоторыми видами оружия;
  • правка локализации некоторых элементов интерфейса в рейде;
  • новый ДТК для калибра 5.56.

Напомним, что в начале месяца Escape from Tarkov получила патч 0.13, который добавил в игру много нового контента, включая долгожданную локацию «Улицы Таркова», и принёс с собой очередной вайп.

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