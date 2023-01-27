Волшебную палочку в Hogwarts Legacy можно выбрать только один раз

Разработчики Hogwarts Legacy продолжают делиться новыми подробностями ролевой игры по « Гарри Поттеру ». На днях авторы рассказали , что в игре можно будет выбрать волшебную палочку лишь один раз. После этого она останется с героем до конца игры — в отличие от снаряжения и одежды.

«Вы можете изменить вашу палочку и факультет во время соответствующих церемоний. Как только вы сделали свой выбор, возможности изменить его для этого персонажа больше не будет».

При этом палочку для Hogwarts Legacy можно выбрать уже сейчас. Для этого нужно на сайте Wizarding World связать свой профиль с аккаунтом Warner Bros. и пройти несколько опросов. После их окончания пользователя распределят в той или иной факультет и выдадут волшебную палочку. Если игроку не понравятся результаты на сайте, то он сможет изменить их в самой игре, но только один раз.