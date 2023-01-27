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18 минут назад

Вселенную Horizon расширят силами соавторов Redfall и Hogwarts Legacy

Игромания.ру

Британская Studio Gobo, которая помогала в разработке Redfall и Hogwarts Legacy, теперь займётся франшизой Horizon от Sony.

Вселенную Horizon расширят силами соавторов Redfall и Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Авторы помогут развитию вселенной Элой, а сейчас разыскивают сотрудников, которые поспособствуют в этой задаче и на других проектах. Чем конкретно будут заниматься разработчики — не уточняется. Возможно, что речь идёт о мультиплеерном проекте в том же мире, про который стало известно в прошлом.

Тогда сообщалось, что в этом кооперативном ответвлении появятся и новые персонажи, а у самого творения будет уникальный стиль.

Руководители Studio Gobo, кстати, изначально основали Black Rock Studio, которая занималась гоночными играми Pure и Split/Second. Позже сама Gobo участвовала в разработке For Honor, Disney Infinity и других проектов. Сейчас в студии задействовано более 110 сотрудников.

Сама вселенная Horizon уже продолжает активно расширяться — 22 февраля выйдет Horizon Call of the Mountain для PSVR 2, а 19 апреля Forbidden West получит дополнение Burning Shores. Кроме того, похоже, что в разработке находится MMORPG по франшизе.

Игры,Walt Disney,
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