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15 минут назад

Полёты, фэнтези-пушка и огромный тигр в новом трейлере Wild Hearts

Игромания.ру

Авторы «соседа» Monster Hunter под названием Wild Hearts представили новый геймплейный трейлер своей новинки.

Представлен новый геймплейный трейлер Wild Hearts
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видео посвятили сражению с огромным мифическим существом, похожим на некую фэнтези-вариацию тигра. Авторы показали различные инструменты, которые помогут герою в бою против грозного зверя — среди них есть как холодное оружие, так и более экзотические варианты.

К примеру, в середине сражения персонаж достаёт местный аналог большой силовой пушки, которую использует против монстра. Кроме того, в битве герой может строить баррикады и даже подниматься в воздух с помощью местного устройства, похожего на большой пропеллер. В прошлом, кстати, создатели чуть больше рассказали про эти технологии.

Релиз Wild Hearts состоится уже 17 февраля для PS5, Xbox Series и PC. Ранее стало известно, что EA возлагает большие надежды на грядущий проект.

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