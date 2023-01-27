Представлен новый геймплейный трейлер Wild Hearts

Видео посвятили сражению с огромным мифическим существом, похожим на некую фэнтези-вариацию тигра. Авторы показали различные инструменты, которые помогут герою в бою против грозного зверя — среди них есть как холодное оружие, так и более экзотические варианты.

К примеру, в середине сражения персонаж достаёт местный аналог большой силовой пушки, которую использует против монстра. Кроме того, в битве герой может строить баррикады и даже подниматься в воздух с помощью местного устройства, похожего на большой пропеллер. В прошлом, кстати, создатели чуть больше рассказали про эти технологии.