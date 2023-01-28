Рекомендации вместо запретов. В Госдуме обсуждают видеоигры

На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но ещё и описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры.