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1 час назад

Рекомендации вместо запретов. В Госдуме обсуждают видеоигры

Чемпионат.comиещё 4

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что создание перечня одобренных правительством видеоигр — бессмысленная идея. Горелкин отмечает, что жестокие игры люди всё равно будут скачивать с торрентов, или получать к ним доступ другими нелегальными способами.

Рекомендации вместо запретов. В Госдуме обсуждают видеоигры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вместо перечня депутат предлагает создать рейтинг с информацией о рекомендованном возрасте и уровне жестокости той или иной игры. По словам Горелкина, такой рейтинг мог бы помочь условному родителю принять решение о покупке ребёнку или себе игры.

На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но ещё и описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры.

По информации газеты «Коммерсантъ», аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от негативного влияния видеоигр. Рассматриваются создание перечня одобренных игр и перечня запрещённых проектов.

Игры,Антон Горелкин,Госдума,
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