Авторы Atomic Heart посвятили новый мультик очередному навыку

Российская студия Mundfish продолжает знакомить игроков с навыками главного героя боевика Atomic Heart. Как мы помним, для этого разработчики избрали формат мультипликационного альманаха, и мы уже могли видеть творческое применение навыка «Стужа».

На этот раз нам показали один из вариантов применения «Полимерной струи». В игре у нас будет множество поводов использовать этот навык перчатки. Полимерная струя способна останавливать противников, бить электричеством по площади или по группе врагов, а также поджигать определённые предметы. Ещё мощнее сделает навык система улучшений.