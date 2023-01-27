Авторы Atomic Heart посвятили новый мультик очередному навыку

Российская студия Mundfish продолжает знакомить игроков с навыками главного героя боевика Atomic Heart. Как мы помним, для этого разработчики избрали формат мультипликационного альманаха, и мы уже могли видеть творческое применение навыка «Стужа».
На этот раз нам показали один из вариантов применения «Полимерной струи». В игре у нас будет множество поводов использовать этот навык перчатки. Полимерная струя способна останавливать противников, бить электричеством по площади или по группе врагов, а также поджигать определённые предметы. Ещё мощнее сделает навык система улучшений.
Atomic Heart уже ушла на золото, так что переносов даты релиза больше не будет. Игра выходит 21 февраля на PlayStation, Xbox и PC. При этом в России её нельзя будет купить в Steam и на консолях, а также получить через Xbox Game Pass.