Названы цены Steam Deck в России

Продажи портативных консолей Steam Deck начались в России ещё в ноябре прошлого года. Тогда новинка от Valve стоила порядка 80-100 тыс рублей. Редакция «Игромании» изучила сегодняшние предложения ритейлеров.
В «Ситилинке» доступно три варианта — на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Консоль с меньшим объёмом можно приобрести за 55,5 тыс рублей, а со средним за 70 тыс рублей, а с большим за 85 тыс рублей.
В «М.Видео» представлено три варианта консолей с различным объёмом памяти. За консоль версии на 64 ГБ придётся отдать 60 тыс рублей. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ обойдутся в 80 и 90 тыс соответственно.
В DNS также есть в продаже три версии консоли от Valve. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ стоят 80 и 90 тыс рублей. А вот цена на версию на 64 ГБ упала относительно старта продаж. Если на тот момент консоль обошлась бы за 73,5 тыс рублей, то сейчас её можно приобрести 59,5 тыс рублей.
На маркетплейсе Ozon, естественно, представлено самое большое количество вариантов. Самый дешёвый вариант — это консоль за 44,3 тыс рублей, которую предлагает Sibdroid. Это Steam Deck на 64 ГБ. Самый дорогой вариант обойдётся в 185 тыс рублей — это версия на 256 ГБ от продавцов Future и версия на 512 ГБ от BINNI SHOP. Оба товара помечены «из-за рубежа».