Названы цены Steam Deck в России

Продажи портативных консолей Steam Deck начались в России ещё в ноябре прошлого года. Тогда новинка от Valve стоила порядка 80-100 тыс рублей. Редакция «Игромании» изучила сегодняшние предложения ритейлеров.

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В «Ситилинке» доступно три варианта — на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Консоль с меньшим объёмом можно приобрести за 55,5 тыс рублей, а со средним за 70 тыс рублей, а с большим за 85 тыс рублей.

В «М.Видео» представлено три варианта консолей с различным объёмом памяти. За консоль версии на 64 ГБ придётся отдать 60 тыс рублей. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ обойдутся в 80 и 90 тыс соответственно.

В DNS также есть в продаже три версии консоли от Valve. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ стоят 80 и 90 тыс рублей. А вот цена на версию на 64 ГБ упала относительно старта продаж. Если на тот момент консоль обошлась бы за 73,5 тыс рублей, то сейчас её можно приобрести 59,5 тыс рублей.