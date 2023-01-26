Мрачная стратегия Redemption Reapers выходит 22 февраля

Издательство Binary Haze Interactive и студия Adglobe объявили дату релиза тактической ролевой игры Redemption Reapers. Тёмное фэнтези появится 22 февраля на РС, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Для игры заявлена русская локализация.

Игрокам предстоит попасть в мир, гибнущий под натиском злобных ужасающих мортов. И лишь один небольшой отряд Пепельных ястребов, некогда презираемых изгоев, решается дать им отпор. Нам предстоит участвовать в ожесточённых битвах, используя тактику, стратегию и уникальные навыки различных персонажей.