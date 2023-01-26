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10 минут назад

Мрачная стратегия Redemption Reapers выходит 22 февраля

Игромания.ру

Издательство Binary Haze Interactive и студия Adglobe объявили дату релиза тактической ролевой игры Redemption Reapers. Тёмное фэнтези появится 22 февраля на РС, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Для игры заявлена русская локализация.

Мрачная стратегия Redemption Reapers выходит 22 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Над Redemption Reapers работали ветераны японской игровой индустрии, включая Хироюки Кобаяси (Resident Evil), Масаюки Хорикаву (Fire Emblem), Томокадзу Фукусиму (Metal Gear Solid) и композитора Рэи Кондо (Bayonetta, Fire Emblem).

Игрокам предстоит попасть в мир, гибнущий под натиском злобных ужасающих мортов. И лишь один небольшой отряд Пепельных ястребов, некогда презираемых изгоев, решается дать им отпор. Нам предстоит участвовать в ожесточённых битвах, используя тактику, стратегию и уникальные навыки различных персонажей.

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