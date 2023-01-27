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56 минут назад

Создатели War Thunder попросили не присылать им секретные документы

Чемпионат.comиещё 1

На фоне обсуждений того, что War Thunder может представлять угрозу США из-за утечки важных секретных документов, авторы игры заявили, чтобы им больше никто не присылал документы.

Создатели War Thunder попросили не присылать им секретные документы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, что появилась информация, будто военная компания Raytheon считает проект Gaijin Entertainment опасным, поскольку он может угрожать национальной безопасности США. Также авторов якобы обвинили в утечке документов на F-16 и ракету AMRAAM. Хотя информацию уже отвергли, разработчики экшена всё равно обратились с просьбой не присылать им документы.

«Не присылайте нам секретные документы. Это не обратная психология. На самом деле у меня заканчиваются шутки по этому поводу. Мы не можем их использовать, и люди, публикующие их, могут попасть в серьёзные неприятности».

За историю существования War Thunder было как минимум пять случаев, когда на форуме игры публиковали реальные технические характеристики боевой техники.

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