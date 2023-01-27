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35 минут назад

Team Spirit сыграет на The Lima Major 2023 по Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Российская команда Team Spirit выиграла у Virtus.pro в матче региональной онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов».

Россияне вышли на чемпионат мира по DOTA 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это шестая победа Team Spirit подряд — после сегодняшней встречи коллектив обеспечил себе как минимум второе место и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023.

Первый мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных DPC-лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также 1 900 рейтинговых очков.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

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