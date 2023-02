Пять отличных ритм-игр, в которые стоит сыграть

Презентация Xbox и Bethesda преподнесла неожиданный сюрприз: студия Tango Gameworks, известная по The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, представила свой новый проект — ритм-экшен Hi-Fi Rush. И уже через час состоялся его релиз. На случай, если вы пока не можете позволить себе новинку, мы собрали список из других отличных ритм-геймов.

Crypt of the Necrodancer

Crypt of the Necrodancer — это необычный гибрид dungeon crawler и ритм-гейма, где игрок должен зачищать подземелья в такт зажигательной музыке. Главная героиня, танцующие скелеты, зомби, драконы и прочие монстры двигаются в такт саундтреку: это значит, что в каждом сражении нужно думать на несколько шагов вперед и правильно ловить момент для атаки. Геймплей Crypt of the Necrodancer не так уж и прост в освоении, но тонны контента и много часов отличной электронной музыки стоят того.