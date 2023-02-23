Пять отличных ритм-игр, в которые стоит сыграть

Презентация Xbox и Bethesda преподнесла неожиданный сюрприз: студия Tango Gameworks, известная по The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, представила свой новый проект — ритм-экшен Hi-Fi Rush. И уже через час состоялся его релиз. На случай, если вы пока не можете позволить себе новинку, мы собрали список из других отличных ритм-геймов.

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Crypt of the Necrodancer

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Crypt of the Necrodancer — это необычный гибрид dungeon crawler и ритм-гейма, где игрок должен зачищать подземелья в такт зажигательной музыке. Главная героиня, танцующие скелеты, зомби, драконы и прочие монстры двигаются в такт саундтреку: это значит, что в каждом сражении нужно думать на несколько шагов вперед и правильно ловить момент для атаки. Геймплей Crypt of the Necrodancer не так уж и прост в освоении, но тонны контента и много часов отличной электронной музыки стоят того.

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No Straight Roads

No Straight Roads — игра примерно того же толка, что и Brutal Legend Тима Шафера. Это признание в любви независимой музыке, где обаятельная гитаристка и флегматичный барабанщик объявляют войну крупному лейблу, чтобы спасти родной город от жадных продюсеров. Дуэту предстоит одолеть ансамбль крайне эксцентричных электронщиков, от корейского кибер-бой-бэнда до цифрового айдола. Само собой, сражения в No Straight Roads завязаны на чувство ритма: враги атакуют героев в такт музыке, которая меняется в зависимости от предпочитаемого жанра противника.

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Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger продолжает тему любви к музыке, но теперь, как можно догадаться по названию игры, в центре внимания — тяжелый метал во многих его разновидностях. Главному герою в роли дьяволицы-отступницы предстоит пройти через все круги ада, чтобы отомстить зловещему божеству. Каждое оружие, от парных револьверов до магического арбалета, подчиняется музыкальному ритму, и для эффективной расправы над демонами понадобится чуткий слух — скорость саундтрека, как и подобает жанру, впечатляющая. Если поклонник таких групп, как Trivium, Arch Enemy и System of A Down, не проходите мимо.

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Thumper

Агрессивный, психоделический ритм-гейм, отдаленно напоминающий Audiosurf. В Thumper игрок управляет хромированным космическим жуком, который несется по бесконечному шоссе навстречу бездне. Чтобы побеждать жутких монстров, жуку нужно вовремя отбивать ритм, проезжая мимо стен, врат и кнопок, вмонтированных прямо в дорогу. Thumper можно упрекнуть в однообразии и немного завышенной сложности, но если вы хотите бросить себе вызов, то лучшего ритм-гейма не найти.

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Beat Saber

Обязательная рекомендация для любого владельца шлема виртуальной реальности. Beat Saber — одна из тех игр, ради которых в принципе стоит потратиться на VR. Каждый трек состоит из полосы препятствий, где на игрока движутся «биты», и каждый бит нужно ударить красной или синей саблей в определенном направлении. Механика простая, однако она создает бесконечно реиграбельный геймплей, который бывает издевательски легким и невыносимо сложным одновременно.