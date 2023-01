Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within вышла с 99% хороших отзывов

Прошедшей ночью на небольшой презентации Bethesda и Microsoft авторы The Evil Within выпустили игру Hi-Fi Rush. Она уже доступна в Game Pass для Xbox и на ПК. Кто бы мог подумать, но проект очень тепло приняли в Steam — у игры 99% положительных обзоров на основе 277 отзывов.

Людям особенно сильно нравится динамичный геймплей, которые некоторые даже сравнивают с Devil May Cry. Также аудитории понравилась и стилистика. Многие в шутку отмечают, что ждали The Evil Within 3, но Hi-Fi Rush оказалась очень достойной.