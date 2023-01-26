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1 час назад

В Steam вышел российский аналог "Как достать соседа" с котом в главной роли

Газета.Ru

В Steam состоялся релиз игры от российской студии Victoria Games под названием Bad cat Sam, которая похожа на легендарную «Как достать соседа». Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Механика игры схожа с серией «Как достать соседа», однако главным героем российской игры выступает кот Сэм. Основная задача игрока в Bad Cat Sam состоит в том, чтобы испортить жизнь хозяевам дома. Для этого Сэму нужно портить мебель и устанавливать ловушки, стараясь при этом не попасться.

Bad cat Sam состоит из 16 уровней разной степени сложности, часть из которых, по словам авторов, не удастся пройти с первого раза. Чтобы пройти некоторые уровни, «нужно подумать, что редкость в современных играх», говорят разработчики.

Игра доступна в Steam по цене в 150 руб. без учета скидки.

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