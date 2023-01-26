Культовая GoldenEye 007 выйдет на Xbox и в Nintendo Switch Online

Уже завтра культовая GoldenEye 007 выйдет на консолях Xbox One и Xbox Series, а также в Xbox Game Pass и Nintendo Switch Online. В последнем случае для игры потребуется расширенная версия подписки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом на Xbox и Nintendo Switch появятся разные версии GoldenEye 007. На платформах Microsoft будет доступен ремастер с новыми параметрами управления, достижениями, разрешением 16:9 и поддержкой до 4K Ultra HD. Кроме того, версия игры включает локальный мультиплеер с разделённым экраном. А вот подписчики Nintendo Switch Online получат классическую версию GoldenEye 007 с многопользовательским онлайн-режимом.

Напомним, что оригинальная Goldeneye 007, рассказывающая о приключениях Джеймса Бонда, вышла в 1997 году на Nintendo 64. Часть событий игры происходит в России.

Трейлер для Xbox