Вампирский экшен Redfall выйдет 2 мая на Xbox Series и PC

На шоу Xbox и Bethesda студия Arkane привезла ролик своего вампирского экшена Redfall, посвящённый прежде всего особенностям проекта, играть в который можно как одному, так и в компании друзей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, разработчики показали и свежий геймплей, где герой, вооружённый огнестрельным и энергетическим оружием, скрытно и не очень расправляется с многочисленными врагами-вампирами. Как рядовыми, так и по-настоящему гигантскими. Кроме того, в видео демонстрируют и особые способности протагониста и не только.

Но главное — Arkane подтвердила, что Redfall (которую называют самым амбициозным проектом студии) выйдет 2 мая на Xbox Series и PC. В том числе в Game Pass.