Разработка Atomic Heart завершена. Игра выйдет в срок

Студия Mundfish поделилась приятной новостью. Её ретрофутуристический экшен Atomic Heart ушёл на золото — это значит, что релиз игры переносить точно не будут. Хотя вероятность переноса всё-таки есть, но она равна где-то 0,01%, как это было с Cyberpunk 2077 в 2020 году.

Авторы заявили, что Atomic Heart отправилась в печать на дисках, а её премьера на всех платформах состоится 21 февраля. Российский фантастический боевик выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Напомним, ПК-версия тайтла будет эксклюзивом VK Play в странах СНГ.

Спасибо нашим партнёрам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И прежде всего благодарим игроков за то, что остаётесь с нами и поддерживаете Atomic Heart!