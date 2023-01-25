В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
25 января

Разработка Atomic Heart завершена. Игра выйдет в срок

Чемпионат.comиещё 1

Студия Mundfish поделилась приятной новостью. Её ретрофутуристический экшен Atomic Heart ушёл на золото — это значит, что релиз игры переносить точно не будут. Хотя вероятность переноса всё-таки есть, но она равна где-то 0,01%, как это было с Cyberpunk 2077 в 2020 году.

Разработка Atomic Heart завершена. Игра выйдет в срок
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы заявили, что Atomic Heart отправилась в печать на дисках, а её премьера на всех платформах состоится 21 февраля. Российский фантастический боевик выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Напомним, ПК-версия тайтла будет эксклюзивом VK Play в странах СНГ.

Спасибо нашим партнёрам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И прежде всего благодарим игроков за то, что остаётесь с нами и поддерживаете Atomic Heart!

Недавно стало известно, что официального выхода Atomic Heart на консолях в России не будет. Редакция Чемп. Play связалась со всеми представителями Atomic Heart, и никто не смог подтвердить официальный релиз игры на консолях в РФ. Зарубежный издатель шутера, Focus Entertainment, подчеркнул, что у него нет каких-либо сведений о выходе игры на дисках на территории СНГ.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители