Team Liquid и Team Aster первыми прошли на The Lima Major 2023 по Dota 2

Стали известны первые коллективы, которые примут участие в The Lima Major 2023 по Dota 2, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта. На это указывает информация на портале liquipedia, где список обновлён.

Так, из Западной Европы вышла Team Liquid. Коллектив сыграл шесть поединков и не проиграл ни одного. В принципе, за весь Dota Pro Circuit 2023 «жидкие» уступили пока одну карту. Впереди у состава Liquid заключительный матч с OG.

Вторым уже известным участником турнира стала команда Team Aster из Китая. Коллектив сыграл пять матчей из семи и во всех вышел победителем. Впереди ещё две встречи с PSG.LGD и Invictus Gaming. Но по результатам выступления на DPC в настоящий момент Aster уже попала в список участников перуанского мейджора.