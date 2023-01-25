Team Liquid и Team Aster первыми прошли на The Lima Major 2023 по Dota 2

Стали известны первые коллективы, которые примут участие в The Lima Major 2023 по Dota 2, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта. На это указывает информация на портале liquipedia, где список обновлён.
Так, из Западной Европы вышла Team Liquid. Коллектив сыграл шесть поединков и не проиграл ни одного. В принципе, за весь Dota Pro Circuit 2023 «жидкие» уступили пока одну карту. Впереди у состава Liquid заключительный матч с OG.
Вторым уже известным участником турнира стала команда Team Aster из Китая. Коллектив сыграл пять матчей из семи и во всех вышел победителем. Впереди ещё две встречи с PSG.LGD и Invictus Gaming. Но по результатам выступления на DPC в настоящий момент Aster уже попала в список участников перуанского мейджора.
Отметим, что как в Западной Европе, так и в Китае определятся ещё по три участника мейджора. Dota Pro Circuit завершится во всех регионах 29-30 января, кроме Китая. В этом регионе с 17 по 31 января праздничный перерыв. Там последние игры пройдут 3 февраля.