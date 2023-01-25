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23 минуты назад

В существовании The Day Before усомнился даже модер канала игры на Discord

Чемпионат.com

Утром The Day Before отложили ещё на восемь месяцев. Многие фанаты, которые и без того скептически относились к якутскому экшену, насторожились ещё больше. Разработчики практически не выходят на связь и до сих пор не показывали настоящий геймплей — только отрывки и отредактированные ролики.

В существовании The Day Before усомнился даже модер канала игры на Discord
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как оказалось, теперь в существовании The Day Before усомнился даже ведущий модератор канала игры в Discord, который как раз недавно и анонсировал первый полноценный показ игрового процесса. Его сейчас показать тоже не могут, поскольку перенос на восемь месяцев вызван проблемами с торговой маркой.

А вот что написал модератор под ником Wholf на Discord-канале The Day Before.

Кому интересно, существует ли игра — я сам задаюсь тем же вопросом.

Позже он отметил, что «никто не видел геймплей». Однако спустя два поста первый модератор уже снёс.

Скриншот

The Day Before с помпой анонсировали в январе 2021 года, позже объявив точную дату выхода — 21 июня 2022 года. За это время разработчики успели показать несколько трейлеров, некоторые из которых называли геймплеем. Позже в интернете усомнились в реальности кадров. Затем игру опять отложили — до 1 марта 2023 года. Причины: желание сделать экшен ещё лучше и перевести его на Unreal Engine 5.

Сейчас игру вновь отложили — на этот раз из-за того, что в США кто-то успел зарегистрировать торговую марку The Day Before до самих разработчиков, из-за чего злоумышленник смог удалить игру из Steam. Сейчас студия разбирается с этим. Это официальная причина.

«Чемпионат» направил запросу в студию Fntastic, но пока не получил ответ.

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