Destiny 2 не работает уже 16 часов. Авторы исправляют проблему

Серверы шутера Destiny 2 отключены уже 16 часов. Авторы проекта из Bungie сообщили , что уже занимаются решением проблемы, но, пока ошибки не исправят, серверы будут в режиме офлайн.

По словам авторов, они разбираются с проблемой прогрессии, с которой столкнулись многие игроки. Сколько времени займёт профилактика, неизвестно. Bungie обещает держать геймеров в курсе всех событий. На данный момент проблема всё ещё не решена.