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21 минуту назад

Destiny 2 не работает уже 16 часов. Авторы исправляют проблему

Чемпионат.com

Серверы шутера Destiny 2 отключены уже 16 часов. Авторы проекта из Bungie сообщили, что уже занимаются решением проблемы, но, пока ошибки не исправят, серверы будут в режиме офлайн.

Destiny 2 не работает уже 16 часов. Авторы исправляют проблему
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам авторов, они разбираются с проблемой прогрессии, с которой столкнулись многие игроки. Сколько времени займёт профилактика, неизвестно. Bungie обещает держать геймеров в курсе всех событий. На данный момент проблема всё ещё не решена.

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Destiny 2 переводится в автономный режим, поскольку мы решаем постоянную проблему, из-за которой некоторые игроки теряют триумфы, печати и катализаторы. Ждите новостей.

Destiny 2 распространяется по условно-бесплатной модели. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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