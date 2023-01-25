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29 минут назад

В No Man's Sky построили Хогвартс и поле для квиддича из «Гарри Поттера»

Чемпионат.com

Игровое сообщество уже привыкло к настоящим произведениям искусства в Minecraft. В песочнице от Mojang воссоздали, кажется, все самые известные постройки, включая реальные чудеса света и достопримечательности. Однако Minecraft далеко не единственная игра, где возводят настоящие шедевры архитектуры.

В No Man's Sky построили Хогвартс из «Гарри Поттера»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользовательница Reddit под ником DaedricPrincezz1 показала свои наработки в космическом симуляторе No Man's Sky. Вот уже несколько недель девушка строит Хогвартс из «Гарри Поттера» — и получается очень достойно. Как отметила DaedricPrincezz1, сейчас готов экстерьер замка и поле для квиддича с кольцами и трибунами.

Reddit
Reddit

В ближайшее время геймерша планирует обустроить сам Хогвартс: сейчас готовы лишь большой зал и знаменитые движущиеся лестницы. DaedricPrincezz1 обещала устроить презентацию своего творения сразу после того, как всё будет готово.

Игры,Гарри Поттер,
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