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31 минуту назад

Российские команды могут пропустить плей-офф сезона по Apex Legends из-за виз

Чемпионат.com

Капитан команды Fire Beavers Кирилл 9impulse Костив сообщил, что российские игроки рискуют не попасть на плей-офф первого сплита Apex Legends Global Series 2022-23 по одноимённой «королевской битве».

Российские команды могут пропустить плей-офф сезона по Apex Legends
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам киберспортсмена, они отправили документы на проверку, которая длится около 15 дней. При этом турнир в Лондоне начинается уже 2 февраля. На ивенте должны сыграть пять игроков из России, выступающих за Aurora Gaming и Fire Beavers.

В июле 2022 года игроки Aurora (тогда выступали в составе Team Empire) по той же причине пропустили главный турнир сезона — Apex Legends Global Series: 2022 Championship в США. В минувшем сезоне команда заняла первое место в европейской региональной онлайн-лиге.

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