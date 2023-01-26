Шутер Atomic Heart ушел на золото

«Мы хотим сообщить вам невероятную новость о том, что Atomic Heart ушла на золото. Спасибо нашим партнерам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И прежде всего спасибо всем за то, что остаетесь с нами и поддерживаете Atomic Heart. Не можем дождаться, когда вы сможете поиграть в нее 21 февраля», — написали разработчики.