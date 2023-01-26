Шутер Atomic Heart ушел на золото

Разработчики Atomic Heart объявили в Twitter, что видеоигра ушла на золото. Это означает, что студия Mundfish закончила работу над шутером и запустила процесс печати дисков.
«Мы хотим сообщить вам невероятную новость о том, что Atomic Heart ушла на золото. Спасибо нашим партнерам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И прежде всего спасибо всем за то, что остаетесь с нами и поддерживаете Atomic Heart. Не можем дождаться, когда вы сможете поиграть в нее 21 февраля», — написали разработчики.
Шутер будет доступен для ПК, консолей PS 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. В России и странах СНГ игра будет доступна на ПК эксклюзивно на платформе VK Play.
Впервые шутер Atomic Heart был представлен в 2018 году.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что разработчики Atomic Heart показали навык «Стужа» в стиле советского мультфильма.