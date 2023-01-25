Релиз крупного обновления творческого режима Fortnite перенесли

Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что релиз обновления 2.0 для творческого режима Fortnite перенесли на март.

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Изначально ожидалось, что оно появится в игре с релизом четвёртой главы в прошлом декабре, а затем его перенесли на январь 2023 года. Однако недавно Суини подтвердил, что и этим планам не суждено сбыться. При этом более точную дату выхода обновления для проекта пока что не огласили.

Творческий режим Fortnite позволяет пользователям создавать внутри него не только новые миры, но и собственные игры с личными правилами. Кроме того, желающие могут оценить и творения других участников сообщества.

Сам режим появился в игре ещё в декабре 2018 года, а в свежем обновлении ожидалось появление улучшенного редактора, расширение возможностей кастомизации (создание собственной модели героя) и более широкий контроль над NPC.