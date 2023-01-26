В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Секретную концовку ремейка Dead Space можно будет увидеть в «Новой игре+»

Игромания.руиещё 2

Создатели ремейка Dead Space напомнили о том, что хоррор получит режим «Новая игра+» — причём уже на релизе. А ещё он будет включать в себя новый контент:

Секретная концовка ремейка Dead Space появится в «Новой игре+»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • секретная концовка, о которой стало известно из списка достижений;
  • усовершенствованный костюм 6 уровня;
  • фантомная вариация некроморфов.

Ремейк Dead Space выходит завтра на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Предзагрузка уже доступна на всех платформах. А сегодня вечером появятся полноценные обзоры критиков на игру.Также рекомендуем ознакомиться с финальным превью ремейка Dead Space, опубликованным IGN, и слитым геймплеем, который в общей сложности длится больше четырёх часов.

Точное время выхода ремейка Dead Space

Игромания.ру
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители