Секретная концовка ремейка Dead Space появится в «Новой игре+»

Создатели ремейка Dead Space напомнили о том, что хоррор получит режим «Новая игра+» — причём уже на релизе. А ещё он будет включать в себя новый контент:

Ремейк Dead Space выходит завтра на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Предзагрузка уже доступна на всех платформах. А сегодня вечером появятся полноценные обзоры критиков на игру.Также рекомендуем ознакомиться с финальным превью ремейка Dead Space, опубликованным IGN, и слитым геймплеем, который в общей сложности длится больше четырёх часов.