На шоу Xbox и Bethesda представят новую главу The Elder Scrolls Online

IGN раньше времени опубликовало обложку и название новой главы The Elder Scrolls Online под названием Necrom. Судя по описанию, её представят сегодня на шоу Xbox и Bethesda, которое начнётся начало в 23:00 МСК.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, благодаря датамайнерам, в сети уже можно найти подробности The Elder Scrolls Online: Necrom. Похоже, что игроков ждёт путешествие на полуостров Телванни с его высокими грибами и городом Некром, а также визит в великую библиотеку Апокрифа.

В расширении появится новый класс Арканист, который может использовать тайные знания, древние руны и тома силы для создания разрушительной, восстанавливающей или защитной магии. А компанию ему составят два новых напарника: Редгард и Аргонианский Страж.