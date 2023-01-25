Названа дата релиза наследницы третьих "Героев" - Songs of Conquest

Пошаговая стратегия Songs of Conquest, духовная наследница Heroes of Might and Magic, выйдет из раннего доступа в Steam в конце третьего квартала этого года. Третий квартал, напомним, длится с июля по сентябрь.

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Разработчики представили дорожную карту с запланированными обновлениями и контентом для игры на 2023 год. В целом следующие месяцы обещают быть плодотворным.

В первом квартале авторы Songs of Conquest обещают новый рынок артефактов для купли и продажи предметов, а также улучшенные маяки, которые будут играть роль порталов. Кроме того, ожидаются новые карты, случайные события, изменения в редакторе карт и не только.

Второй квартал подготовит для игроков сюжетную кампанию баронства Лот, новые нейтральные юниты, новые черты и способности юнитов, новые карты и многое другое.

На третий квартал, помимо полноценного релиза игры, запланирована сюжетная кампания Барии, новые артефакты, система достижений, поддержка создания пользовательских кампаний, улучшения сетевого кода и не только.

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