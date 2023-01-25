Продажи Among Us для VR уже превысили 1 млн копий

Авторы Among Us для шлемов виртуальной реальности поделились успехами проекта — его продажи превысили 1 млн копий.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом для достижения подобного результата игре потребовалось менее 10 недель после запуска, который состоялся 10 ноября 2022 года. Кроме того, разработчики поделились и другой интересной статистикой.

Так, пользователи сыграли в проект более 4 млн раз, а каждый день в среднем проходило по 44 тысячи матчей. Игроки потратили более 89 млн минут на выполнение заданий, саботажи и предательства. При этом Among Us VR оценили люди из 122 разных стран.