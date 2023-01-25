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39 минут назад

Подозревай всех — продажи Among Us для VR уже превысили 1 млн копий

Игромания.ру

Авторы Among Us для шлемов виртуальной реальности поделились успехами проекта — его продажи превысили 1 млн копий.

Продажи Among Us для VR уже превысили 1 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом для достижения подобного результата игре потребовалось менее 10 недель после запуска, который состоялся 10 ноября 2022 года. Кроме того, разработчики поделились и другой интересной статистикой.

Так, пользователи сыграли в проект более 4 млн раз, а каждый день в среднем проходило по 44 тысячи матчей. Игроки потратили более 89 млн минут на выполнение заданий, саботажи и предательства. При этом Among Us VR оценили люди из 122 разных стран.

Напоследок создатели поблагодарили фанатов за такую поддержку и пообещали, что в будущем их ждёт много интересного.

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