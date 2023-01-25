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39 минут назад

Дизайнер уровней GoW: Ragnarok поработает над игрой про Капитана Америку

Игромания.ру

Дизайнер уровней Элизабет Райт, которая работала над God of War: Ragnarok, перешла в студию Skydance и теперь займётся их грядущей игрой во вселенной Marvel.

Дизайнер уровней GoW: Ragnarok займется игрой про Капитана Америку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Проект расскажет про похождения Стива Роджерса (Капитан Америка) в период Второй мировой войны, когда тот объединил усилия с Чёрной Пантерой. Тогда под маской последнего скрывался дед Т'Чаллы по имени Аззури.

Всего пользователям будет доступно четыре играбельных персонажа, включая шпионку из Ваканды по имени Нанали и солдата из отряда Ника Фьюри — Гэбриела Джонсома. При этом кооперативное прохождение будет сюжетным, мультиплеера для новинки создавать не планируют.

В студии Skydance Райт заняла позицию старшего дизайнера уровней, а глава проекта Эми Хеннинг поздравила девушку с новой должностью. Сама Хеннинг в прошлом, напомним, работала над Uncharted и Legacy of Kain.

Точной даты релиза у проекта пока нет, список доступных платформ тоже пока не оглашали.

Игры,Стив Роджерс,
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