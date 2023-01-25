Названа дата выхода Valiant Hearts: Coming Home

Ubisoft объявила, что сиквел Valiant Hearts с подзаголовком Coming Home выйдет уже совсем скоро — 31 января.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Оригинал повествовал о судьбах нескольких героев на Западном фронте Первой мировой войны, а продолжение поведает про их попытки вернуться домой на фоне кровавых битв и потерь. Судя по всему, дороги старых персонажей пересекутся вновь.

Игру анонсировали ещё в прошлом году, а выход состоится на мобильных устройствах для подписчиков Netflix. Возможно, что позже проект появится и на других платформах. При этом оригинальное творение появилось на рынке ещё в 2014 году.